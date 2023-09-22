Тайрон Вудли: готов вернуться в UFC, чтобы побить Адесанью
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Бывший чемпион UFC, американский ветеран Тайрон Вудли заявил, что он готов вернуться в октагон, чтобы подраться с экс-чемпионом среднего веса UFC Исраэлем Адесаньей.
«Единственный человек, которого я бы просто хотел побить к чёртовой матери — это Исраэль Адесанья. Он мне не нравится», – сказал Вудли на канале JAXXON Podcast в YouTube.
Напомним, ранее американец Шон Стрикленд победил Адесанью единогласным судейским решением (49-46, 49-46, 49-46) по итогам пяти раундов. Таким образом, Исраэль лишился титула в среднем весе UFC.
Изначально соперником Адесаньи должен был стать южноафриканец Дрикус дю Плесси, однако незадолго до поединка получил травму и не смог принять участия в бою, который проходил 10 сентября в Сиднее (Австралия).
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