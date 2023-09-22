Известный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев отказался от шведского гражданства и теперь будет выступать за ОАЭ, сообщает SVT со ссылкой на менеджера Махди Шаммаса.

Боец Чимаев в возрасте 16 лет с родителями перебрался в Швецию. На международных турнирах уроженец Чечни до сегодняшнего дня выступал под флагом Швеции.

В общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.

Напомним, в ночь с 21 на 22 октября пройдёт поединок между Хамзатом Чимаевым и бразильцем Пауло Костой, бой состоится на турнире UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).