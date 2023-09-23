«Пауло-курица хочет уехать домой». Хамзат Чимаев высмеял своего следующего соперника

Известный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев пошутил над своим следующим соперником бразильцем Пауло Костой, поединок с которым состоится на турнире UFC 294.

«Пауло-курица хочет уехать домой», — написал Чимаев на своей странице в «Твиттере», прикрепив смеющийся эмодзи.

Напомним, бой между Чимаевым и Костой пройдёт в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ).

В общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.

Ранее Чимаев показал свою актуальную физическую форму за месяц до поединка.