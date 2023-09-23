Ковингтон: Чимаев обделался от страха и сбежал в более лёгкий дивизион

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в полусреднем весе UFC, резко высказался в адрес непобеждённого в UFC бойца Хамзата Чимаева.
«Конечно, Хамзат теперь не в моём дивизионе, потому что эта собачья морда обделалась от страха и сбежала. UFC пытался организовать наш бой около полугода! Но этот парень — не профессионал. Он провалил взвешивание на четыре килограмма! И ладно бы он сделал это в нашем бою. Так нет же, против слабенького Нейта Диаза! Я бы просто размазал этого ублюдка, и он знает об этом. Конечно, он сбежал из моего дивизиона в более лёгкий дивизион. Средний вес — это сборище парней, у которых две левые ноги! Они совершенно не атлетичные. Возможно, они бьют сильнее, но они медленно двигаются. Что касается боя против Косты, я не знаю, чего там ожидать», – сказал Ковингтон в беседе с Джеймсом Линчем на YouTube-канале James Lynch.
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