Брайс Митчелл: раньше бегал по 10 миль в ковбойских сапогах, а теперь занимаюсь йогой

Американец Брайс Митчелл рассказал о том, что сожалеет о пробежках в ковбойских ботинках, из-за чего получил травму спины и не смог выступить на UFC 288 против российского бойца Мовсара Ивлоева.
«У меня все еще проблемы с диском в спине. У меня осталось 40% одного из дисков, и если я не занимаюсь растяжкой, горячей и холодной терапией и тому подобным… Я просто должен справиться с этой травмой. Это травма, которая не пройдет, но и не вспыхнет, если ничего серьёзного не произойдёт.
Например, раньше я пробегал около 10 миль в ковбойских сапогах, потому что думал, что это сделает мои ноги сильнее. Так что я буквально пробегал 10 миль в ковбойских сапогах. Потом у меня заболела спина, и врач сказал мне: «Ты больше не можешь бегать в ботинках». Теперь я не могу делать приседания. Раньше я мазал спину и таскал что-то на спине. Теперь я не могу ничего нести на спине. Я думал, что могу нести вещи, но на самом деле нет. Мне приходится нести их руками.
Поэтому я не могу делать приседания. Я не могу бегать в ковбойских сапогах. Сейчас я занимаюсь йогой», – приводит слова Митчелла MMA News.
Напомним, в ночь с 23 на 24 сентября Брайс Митчелл победил Дэна Иге единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28) на турнире UFC Fight Night 228.
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