Пауло Коста показал актуальную форму за месяц до боя с Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста продолжает подготовку к поединку с непобеждённым проспектом Хамзатом Чимаевым, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
Фото: из личного архива Пауло Косты
Фото: из личного архива Пауло Косты
Пауло Косте 32 года. Бразилец дебютировал как профессиональный боец MMA в 2012 году и в марте 2017-го провёл первый поединок в UFC.
В сентябре 2020 года Коста сразился за титул в среднем весе, уступив техническим нокаутом во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 278 в августе 2022 года, бразилец победил единогласным решением американского экс-чемпиона Люка Рокхолда. Всего на его счету в MMA 14 побед и два поражения.
- 24 сентября 2023
-
18:02
-
17:39
-
16:15
-
16:00
-
15:18
-
14:39
-
13:18
-
11:29
-
10:23
-
09:31
-
07:00
-
04:57
-
04:42
-
04:27
-
01:30
-
00:53
-
00:40
-
00:23
- 23 сентября 2023
-
23:59
-
23:09
-
23:00
-
22:32
-
21:10
-
21:02
-
20:48
-
19:51
-
19:28
-
18:54
-
17:51
-
17:34
-
16:28
-
15:41
-
15:29
-
14:55
-
14:45