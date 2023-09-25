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Менеджер Хамзата Чимаева ответил на вопрос, почему боец решил покинуть Швецию

Менеджер Хамзата Чимаева ответил на вопрос, почему боец решил покинуть Швецию
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Махди Шаммас, менеджер звёздного бойца смешанных единоборств Хамзата Чимаева, высказался о решении клиента эмигрировать из Швеции. Ранее стало известно, что Чимаев будет представлять ОАЭ.

«Он эмигрировал, он больше не швед. Почему? Он хотел эмигрировать», — приводит слова Шаммаса SVT.

Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде. В ночь с 21 на 22 октября мск Чимаев проведёт поединок с бразильцем Пауло Костой. Бой пройдёт на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:

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