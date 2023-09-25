Чимаев обозначил желаемого соперника после боя с Костой

Звёздный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев выразил желание провести поединок с чемпионом UFC в среднем весе Шоном Стриклендом.
«Я должен разбить Косту. После этого будет неважно, с кем драться: Адесаньей, Стриклендом или кто-то ещё. Мы идём. Стрикленд, я иду за тобой!» — приводит слова Чимаева MMA Mania.
Напомним, в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
Поединок Чимаева и Пауло Косты пройдёт в ночь с 21 на 22 октября мск на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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