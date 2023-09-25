Гаджиев отреагировал на отказ Чимаева представлять Швецию

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал решение знаменитого бойца смешанных единоборств Хамзата Чимаева представлять Объединённые Арабские Эмираты. Ранее Чимаев выступал под флагом Швеции.

«Чимаев теперь будет представлять ОАЭ, а не Швецию. Я думаю, что это вполне логично. Объединённые Арабские Эмираты, Ближний Восток, Исламский мир… Чимаев – чеченец, который исповедует ислам. То есть он на своём месте. Вообще Объединённые Арабские Эмираты становятся местом, куда потихоньку собираются все бойцы, которые исповедуют ислам. Посмотрите, Хабиб там, Махачев там, турниры проходят в ОАЭ, поэтому логично, что он сменил спортивное гражданство.

Швеция? Ну а что Швеция – это государство, равнодушное к MMA, поэтому какого-то смысла Чимаеву представлять эту страну нет. Он же в ней и не родился. Хотя, уверен, он благодарен Швеции за всё, что эта страна ему когда-то дала», – сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым: