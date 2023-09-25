Кадыров опубликовал видео избиения Никиты Журавеля его сыном Адамом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись скандального инцидента со своим сыном Адамом.
Напомним, в августе 2023 года стало известно, что 15-летний Адам Кадыров избил во время встречи в СИЗО заключённого Никиту Журавеля, ранее осуждённого за сожжение Корана около Волгоградской соборной мечети.
«Не люблю недосказанность. Всегда лучше ставить окончательную точку — правдивую и честную. В Сети до сих пор спорят по факту избиения Адамом Кадыровым сжигателя Священного Корана Никиты Журавеля, пособника спецслужб Украины. Было ли это или не было?
Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
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