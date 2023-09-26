Глава СПЧ отреагировал на видео с избиением в СИЗО Журавеля сыном Рамзана Кадырова

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев дал комментарий по поводу видеозаписи, появившейся в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. На кадрах сын главы Чечни Адам избивает обвиняемого в поджоге Корана Никиту Журавеля.

«Видео мне пересказали. Первое — я думаю, что сжигание Корана — это, безусловно, серьёзное преступление. Это серьёзная провокация в нашей многоконфессиональной стране, это недопустимо. Это преступление должно караться законом.

Второе — есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых. Эти правила должны соблюдаться. И третье, что я думаю — суд вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана», — приводит слова Фадеева телеграм-канал Baza.

Сын Кадырова избил в СИЗО Никиту Журавеля, сжёгшего Коран: