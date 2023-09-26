Чимаев: я размазал Миршерта, парни в среднем весе не понимают, но их ждёт то же самое

Популярный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев высказался после своего перехода в средний вес. В октябре он проведёт поединок с представителем этой весовой категории, бразильцем Пауло Костой.

«Я бился с Джеральдом Миршертом в среднем весе. Я размазал этого парня с одного удара. Это мой реальный уровень мощи, понимаете. Парни не понимают этого, но их ждёт то же самое», — сказал Чимаев в новом видео, опубликованном на его канале в YouTube.

Напомним, в ночь с 21 на 22 октября пройдёт поединок между Чимаевым и бразильцем Пауло Костой, бой состоится на турнире UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Всего на счету Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. В своём последнем бою он победил американца Кевина Холланда.