Шевченко поделилась подробностями процесса восстановления после перелома руки
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Бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко разместила новый пост у себя в социальных сетях, где поделилась подробностями недавней операции на руке. Валентина получила травму в поединке с мексиканкой Алексой Грассо. Врачи диагностировали у Шевченко оскольчатый перелом, который потребовал хирургического вмешательства.
«Доктор сказал, что скрепить раздробленные кости было непросто. Восстановление после наркоза было совсем не весёлым! Провожу дни в постели, принимаю обезболивающее. Сегодня чувствую себя уже лучше. Смогла прогуляться до Muscle Beach, чтобы зарядиться энергией для своего выздоровления», — написала Шевченко, прикрепив к сообщению фотографию.
Фото: https://twitter.com/BulletValentina
Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:
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