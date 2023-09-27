Шевченко поделилась подробностями процесса восстановления после перелома руки

Бывшая чемпионка UFC Валентина Шевченко разместила новый пост у себя в социальных сетях, где поделилась подробностями недавней операции на руке. Валентина получила травму в поединке с мексиканкой Алексой Грассо. Врачи диагностировали у Шевченко оскольчатый перелом, который потребовал хирургического вмешательства.

«Доктор сказал, что скрепить раздробленные кости было непросто. Восстановление после наркоза было совсем не весёлым! Провожу дни в постели, принимаю обезболивающее. Сегодня чувствую себя уже лучше. Смогла прогуляться до Muscle Beach, чтобы зарядиться энергией для своего выздоровления», — написала Шевченко, прикрепив к сообщению фотографию.

Фото: https://twitter.com/BulletValentina

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек: