Усман Нурмагомедов сделал прогноз на реванш между Махачевым и Оливейрой
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Усман Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке своего товарища, чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева. 21 октября на турнире UFC 294 Махачев проведёт реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Я думаю, исход будет тем же. Конечно, наверняка Чарльз Оливейра собирается исправить какие-то ошибки. В бою всякое может случиться. Но я знаю, что Ислам очень усердно тренируется. Он очень умный. Он может бороться. У него хорошая ударная техника и грэпплинг. Я не думаю, что Чарльз сможет поставить его в трудное положение», — сказал Нурмагомедов на канале ESPN MMA в YouTube.
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