Беллью: Канело может проиграть в бою с Чарло

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло, который состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).

«Бой Канело и Чарло действительно потрясающий. Я чувствую, что молодость Чарло сыграет решающую роль, а Канело, вероятно, не сможет удержать темп. Поединок может уйти в любую сторону, я считаю, что Канело может проиграть. Чарло голоден, и ему есть что доказывать», — цитирует Беллью DAZN.

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.