Эдди Хирн: Джойс был боксёрской грушей, ему стоит завершить карьеру, а не драться с Джошуа

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением о бое тяжеловесов, британца Джо Джойса и китайца Чжан Чжилэя, в котором Джойс проиграл нокаутом в третьем раунде. Хирн также посоветовал Джойсу не готовиться к бою с другим британцем, Энтони Джошуа.

«Джо Джойс — отличный парень, но ему 38 лет, и он понёс огромное количество наказаний в спаррингах и боях. Его величайшим качеством была способность принимать наказание и преодолевать его, но он больше не может делать этого.

Чжан Чжилэй — хороший боец, но, на мой взгляд, он не элитный тяжеловес. Джо был боксёрской грушей, он не был в бою ни в один момент. Это был ужасный нокаут, и я не думаю, что его сопротивление ударам было надлежащим.

Бой Джойса против Джошуа был бы опасен. Джойсу не следует продолжать боксировать. У него была отличная карьера, он должен был стать олимпийским чемпионом и завоевал временный титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Эй Джей (Энтони Джошуа) бьёт так же сильно, как Чжан, но с гораздо большей скоростью. Этот бой — автокатастрофа. Чжан довольно тяжеловесный и медленный, а Эй Джей бьёт так же сильно, ещё и со скоростью. Джо не нужен этот бой, пусть он наслаждается жизнью», — сказал Хирн в интервью iFL TV.

Второй бой серебряного призёра Олимпиады-2016 Джойса и Чжана прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания. Ранее в 2023 году Джойс уже проигрывал китайскому боксёру.