Иван Емельяненко – о Фёдоре: нелегко быть братом Последнего Императора

Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко поздравил своего брата Фёдора с днём рождения. Сегодня, 28 сентября, прославленному ветерану исполнилось 47 лет.

«Сегодня день рождения празднует мой старший брат Фёдор! Хочу поздравить тебя и сказать большое спасибо за огромный труд и путь, проложенный для меня и многих ребят. Возможно, я не всегда оправдывал надежды, но всегда гордился и радовался твоему пути и твоим достижениям. Нелегко быть братом Последнего Императора, это накладывает дополнительную ответственность, особенно если идёшь по пути спорта — но также это добавляет мотивации и сил в достижении поставленных целей! Спасибо тебе за всё, Федя!» — написал Иван на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Ивана Емельяненко

Фото: Из личного архива Ивана Емельяненко

Фёдор за время карьеры провёл 48 поединков, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел семь поражений. Один бой с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся.

Самые успешные братья в мире ММА: