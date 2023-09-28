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Отец Фьюри дал категоричный прогноз на возможный бой Усика и Чжана Чжилэя

Отец Фьюри дал категоричный прогноз на возможный бой Усика и Чжана Чжилэя
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Джон Фьюри, отец знаменитого британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался о потенциальном поединке украинца Александра Усика и китайца Чжана Чжилэя. По мнению Фьюри-старшего, Чжилэй нокаутирует Усика. Кроме того, Джон заявил, что в случае поединка китайца с его сыном, победу бы добыл последний.

«У Чжана быстрые руки, но при этом самые медленные ноги, которые я когда-либо видел. Он бы просто лишился головы и был бы остановлен примерно через семь раундов Тайсоном. Что касается Усика, то Чжан нокаутирует его. Он слишком мал. Если Чжан встретится с Усиком, он отправит его в нокаут», — сказал Джон Фьюри на канале Seconds Out в YouTube.

Спарринг-партнёр Тайсона Фьюри устроил драку на ковровой дорожке:

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