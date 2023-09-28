Минеев обратился к Фёдору Емельяненко в его день рождения

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поздравил прославленного ветерана ММА Фёдора Емельяненко с днём рождения. Сегодня, 28 сентября, Фёдору исполнилось 47 лет.

«Сегодня отмечает свой день рождения Фёдор Емельяненко — настоящая легенда в мире смешанных боевых единоборств, мирового и российского спорта. Твои достижения, мастерство и философия вдохновляли и вдохновляют миллионы людей по всему миру.

С днём рождения, дорогой Фёдор Владимирович! Крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и неиссякаемой энергии в своей жизни», — написал Минеев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, Емельяненко встречался с американцем Райаном Бейдером. Бой завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, американец сохранил пояс чемпиона промоушена в тяжёлом весе. Этот бой стал последним в профессиональной карьере Фёдора Емельяненко.

Главные победы Фёдора Емельяненко: