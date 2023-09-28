«Хочу извиниться перед тобой». А. Емельяненко выступил с обращением к брату Фёдору

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко записал видеообращение к брату Фёдору. Александр поздравил его с днём рождения и извинился за свои прошлые ошибки.

«Фёдор, брат мой, я поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе всех благ мирских и благодати божьей. Я хочу извиниться перед тобой, извиниться за то, что я расстраивал тебя своим поведением, своими поступками, неправильным образом жизни. Сейчас я нахожусь в Ингушетии, прохожу здесь реабилитацию, избавляюсь от своих пагубных и вредных поступков и привычек. Подарком на день рождения для тебя пусть будет моя трезвость. С днём рождения тебя», – сказал Александр в соцсетях.

Александр Емельяненко извинился перед братом Фёдором: