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«Хочу извиниться перед тобой». А. Емельяненко выступил с обращением к брату Фёдору

«Хочу извиниться перед тобой». А. Емельяненко выступил с обращением к брату Фёдору
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко записал видеообращение к брату Фёдору. Александр поздравил его с днём рождения и извинился за свои прошлые ошибки.

«Фёдор, брат мой, я поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе всех благ мирских и благодати божьей. Я хочу извиниться перед тобой, извиниться за то, что я расстраивал тебя своим поведением, своими поступками, неправильным образом жизни. Сейчас я нахожусь в Ингушетии, прохожу здесь реабилитацию, избавляюсь от своих пагубных и вредных поступков и привычек. Подарком на день рождения для тебя пусть будет моя трезвость. С днём рождения тебя», – сказал Александр в соцсетях.

Александр Емельяненко извинился перед братом Фёдором:

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