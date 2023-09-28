Фьюри – о том, если проиграет Нганну: это как поражение «Ман Юнайтед» от «Ливерпуля» 0:7

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри во время общения с бывшим защитником сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом высказался о предстоящем поединке с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Он состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и пройдёт по правилам бокса.

«Самый большой риск — это драться с бойцом ММА. Я чемпион мира в супертяжёлом весе. Что произойдёт, если он победит меня? Меня будут высмеивать. Это было бы похоже на поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем» со счётом 0:7», — приводит слова Фьюри на своей странице в соцсетях журналист Майкл Бенсон со ссылкой на его выступлении в BoxingOnTNT.

Напомним, «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0 в марте в матче 26-го тура прошлого сезона АПЛ.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу: