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Хабиб обратился к брату Усману перед его боем с Примусом на Bellator 300

Хабиб обратился к брату Усману перед его боем с Примусом на Bellator 300
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поддержал своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова. 8 октября в рамках полуфинального поединка Гран-при Усман встретится с американцем Брентом Примусом. Противостояние пройдёт на турнире Bellator 300 в Сан-Диего (США).

«Удачной сгонки, брат. Я рядом», — написал Нурмагомедов.

В последнем поединке, который состоялся на Bellator 292, Нурмагомедов встречался c представителем США Бенсоном Хендерсоном. Бой закончился победой Усмана удушающим приёмом в первом раунде. В активе Нурмагомедова 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед, восемь из которых были добыты нокаутами.

Все братья Хабиба. Как в них разобраться?

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