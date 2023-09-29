Пауло Коста затроллил Хамзата Чимаева перед боем на UFC 294

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста жёстко пошутил над непобеждённым бойцом Хамзатом Чимаевым, перед поединком, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Коста поделился на своей странице в «Твиттере» афишей предстоящего поединка, на которой Хамзат Чимаев изображён в виде девушки. «Так лучше», — написал Коста.

Фото: https://twitter.com/BorrachinhaMMA/status/1707171053313859869

32-летний Коста дебютировал как профессиональный боец MMA в 2012 году и в марте 2017-го провёл первый поединок в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 278 в августе 2022 года, бразилец победил единогласным решением американского экс-чемпиона Люка Рокхолда. Всего на его счету в MMA 14 побед и два поражения.