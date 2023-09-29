Беленький рассказал, как проходили переговоры перед боем Кличко с Поветкиным

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький рассказал, как проходили переговоры перед боем между украинцем Владимиром Кличко и россиянином Александром Поветкиным.

«Тогда я работал с Калле Зауэрландом (заместитель руководителя компании Sauerland Event, которая представляла интересы Александра Поветкина). Сказал ему: «Я работаю с тобой, но Виталий Кличко – мой друг, а Владимир – брат друга. Буду работать на две стороны». Он ответил: «Мы всё понимаем».

Прошли торги за право организовать бой. Участников двое – сторона Кличко и Зауэрланд. Я знал сумму Кличко и понимал, что она маловата. Даже спросил у Виталия: «Ты не хочешь, чтобы бой проходил у вас?» – «Нет. Мне всё равно».

Ждал, что победит Зауэрланд. Но вдруг пришла информация, что появился кто-то другой. Я в недоумении.

Так на сцене появился Андрей Рябинский (промоутер, который в итоге организовал бой). Я далёк от того, чтобы называть кого-то дураком, если он предложил $ 23 млн. Ничего подобного. Возможно, мы чего-то не знаем, почему он предложил эту сумму. Любой человек сказал бы, что бой стоит до $ 10 млн. Из 10 человек 10 назвали эту цифру, а тут оценивают и платят люди из бизнеса.

Говорил об этом с Виталием, он много смеялся и отвечал: «Понимаю, что это бизнес, бой не может стоить больше $ 10 млн». Тогда были слухи, что бой может сорваться», – приводит слова Беленького Sports.ru.

Напомним, победу единогласным решением судей одержал Владимир Кличко. При этом бой стал самым рейтинговым событием российского телевидения в 2013 году.