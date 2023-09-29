Беленький: перед боем с Поветкиным Кличко собирались отравить. Такие разговоры ходили

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький рассказал, как украинца Владимира Кличко хотели отравить перед боем с россиянином Александром Поветкиным, который проходил в Москве.

«Если вы услышите, что команда Кличко приехала в Москву с невиданным количеством чемоданов, – это правда. Абсолютно все продукты, напитки они привезли с собой. Это не истерика, а результат опыта. У Кличко была история с Леймоном Брюстером – подписку кровью не даю, но отвечаю за слова, что тогда Кличко отравили. Теперь он был очень осторожен.

Такие вещи происходят всегда. Когда Джон Руиз готовился к бою с Николаем Валуевым, то тоже привёз с собой в Берлин еду и напитки. Тогда над этим даже шутили: «Дурак! Привёз с собой 120 чемоданов». Не дурак. Он представлял, где пройдёт бой.

В этом плане Россия ничем не отличается от любой другой страны – Германии или США. Есть пять-шесть боёв, в которых, не сомневаюсь, это (отравление) имело место, а боец выходил какой-то не такой. Позже один человек мне сказал, что перед боем с Поветкиным Кличко собирались отравить. Такие разговоры ходили», – приводит слова Беленького Sports.ru.

Напомним, победу единогласным решением судей одержал Владимир Кличко. При этом бой стал самым рейтинговым событием российского телевидения в 2013 году.