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Кузьмин: бой с Валлином не будет легкой прогулкой для Гассиева

Кузьмин: бой с Валлином не будет легкой прогулкой для Гассиева
Мурат Гассиев
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Российский тяжеловес Сергей Кузьмин верит в досрочную победу Мурата Гассиева над шведом Отто Валлином. Этот поединок за вторую строчку IBF в тяжелом весе состоится в субботу в турецком Белеке.

«У Мурата не должно быть никаких проблем. Но скажу сразу, что Валлин настроен на серьезный поединок. Это противостояние за высокие позиции в рейтингах. И для Мурата этот бой не будет легкой прогулкой. Валлин высокий, у него длинные руки, он двигается. Мы верим в досрочную победу Мурата, но Валлин будет держаться до последнего», – сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой Гассиев – Валлин состоится сегодня, 30 сентября, и начнётся в 23:00 мск.

Отметим, что Валлин отказался пожимать руку Гассиеву на взвешивании перед боем.

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