Беленький рассказал о шансах Поветкина в бое с Кличко, который проходил в 2013 году

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький рассказал о шансах россиянина Александра Поветкина в поединке с украинцем Владимиром Кличко, который проходил в 2013 году.

«Перед боем многие говорили, что верят в победу Поветкина, но конфиденциально не верил никто. Я не понимал, как этого можно было не понимать. Просто совершенно разные габариты. Владимир Кличко вёл бой, рассчитывая на габариты – поймать его на левый боковой было нереально.

Кличко провел бой, предвидя все возможные трюки. Почему не нокаутировал? Фантастическая воля Поветкина. Жалел ли его Кличко? Владимир мне об этом не говорил. Во время боя он чувствовал симпатию к Поветкину, но такого, чтобы он сдерживал удар, не было.

Это безнадёжная ситуация – тяжеловес и средневес. Тяжеловес всегда победит, потому что у средневеса нет такого удара. Не было ничего такого, что могло бы заставить Кличко провести бой так, как хотели болельщики Поветкина.

У Кличко были бы такие же 100-процентные шансы и в 2008 году. Просто от этого боя слишком многого ждали», – приводит слова Беленького Sports.ru.

Напомним, победу единогласным решением судей одержал Владимир Кличко. При этом бой стал самым рейтинговым событием российского телевидения в 2013 году.

Отметим, что в 2008 году поединок между Кличко и Поветкиным сорвался из-за травмы россиянина.