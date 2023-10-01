Украинский экс-чемпион Гвоздик одержал досрочную победу в шоу Канело – Чарло

Завершился поединок боксёрского вечера в Лас-Вегасе (США). Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (19-1, 15 KO) встретился с бразильцем Исааком Родригесом (28-4, 22 KO).

Встреча завершилась победой Александра Гвоздика нокаутом во втором раунде после точного удара справа.

Александру Гвоздику 36 лет. Украинец, бронзовый призёр Олимпиады – 2012 в Лондоне, дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и в декабре 2018-го завоевал титул WBC в полутяжёлом весе, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.

В октябре 2019 года Гвоздик сразился в объединительном бою с Артуром Бетербиевым и проиграл техническим нокаутом, после чего объявил о завершении карьеры, однако спустя три года вернулся на ринг.