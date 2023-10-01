Чарло: я ухватился за свой шанс, но Канело — чёртов зверь

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло прокомментировал поражение в бою с экс-лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 1 октября, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Альвареса единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).

«Чёрт, что за вечер… Я горд собой, я воспользовался шансом, несмотря на травму руки, и вышел против одного из лучших парней в 76 кг, в боксе. Моя голова поднята высоко. Я люблю бокс и никуда не ухожу. Я попытался, но… Канело — чёртов зверь. Возможно, из-за того, что это мой первый бой в этом весе, я оказался чувствительнее. Я хотел бы набрать немного больше веса после взвешивания, но я не властен над своим телом», — сказал Чарло на послематчевой пресс-конференции.