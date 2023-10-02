Ковалёв раскрыл подробности угона своего автомобиля

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound россиянин Сергей Ковалёв вновь высказался по поводу угнанного автомобиля.

«Что-то непруха в последнее время, одни минуса. Насчёт машины могу быть точно уверен, что она не найдётся, потому что GPS вырвали и выбросили. Теперь пришло полное понимание, что работали профессионалы, и сейчас автомобиль уедет куда-нибудь в Мексику или Уругвай. Надеюсь, что страховая будет что-то возмещать», — сказал Ковалёв на видео, опубликованном в соцсетях.

Сергей Ковалёв в общей сложности за время профессиональной карьеры провёл 40 боёв, добыв победу в 35 поединках и уступив четырежды. Ещё один бой с его участием был признан ничейным.