Фьюри: меня высмеют из-за поражения Нганну, как МЮ после поражения «Ливерпулю» 7:0

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, что предстоит пережить ему в случае поражения бывшему бойцу UFC Фрэнсису Нганну, для которого этот поединок станет первым на боксёрском ринге. В интервью бывшему футболисту и поклоннику бокса Рио Фердинанду, он сравнил подобный исход с поражением «Манчерстер Юнайтед» в игре против «Ливерпуля» со счётом 7:0.

«Бороться с представителем смешанных единоборств, будучи чемпионом в тяжёлом весе — это самый большой риск. Что же произойдёт, если он победит меня? Высмеют. Это всё равно, что будучи «Манчерстер Юнайтед» проиграть «Ливерпулю» со счётом 7:0, не так ли? Как оправиться от этого?» — сказал Фьюри в интервью TNT Sport.

Бой между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счётом 7:0 в матче 26 тура Английской Премьер-Лиги сезона-2022/23.