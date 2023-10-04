«Это не очень честно». В команде Хрговича отреагировали на анонс поединка Усик — Фьюри

Промоутер Ниссе Зауэрланд, являющийся частью команды хорватского боксёра супертяжёлого веса Филипа Хрговича, высказался по поводу анонса поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Напомним, Хргович является обязательным претендентом для чемпиона WBA, IBF и WBO Александра Усика.

«Я всё ещё считаю это невероятным, почти неуважительным по отношению к Нганну, который должен был драться в 10-раундовом бою с Тайсоном. У нас есть позиция. Я не могу обсуждать её здесь слишком подробно. Мы ведём какие-то юридические консультации, потому что после боя с Чжаном в августе прошлого года мы просто ждали обязательного поединка.

Нас практически заставили драться с Демси Маккином, чтобы сохранить наш рейтинг и обязательное место. Я понимаю, что все хотят увидеть бой Усика с Фьюри, но всё же… Люди говорят, что Хргович этого боя не заслуживает, но я напомню вам, что он является обязательным претендентом. То есть вы хотите заставить парня ждать полтора года? Он теряет заработок, находится в расцвете своей карьеры, это просто не очень честно по отношению к нему», — приводит слова Зауэрланда BoxingScene.