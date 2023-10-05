Криштиану Роналду снялся в промо-ролике, посвящённом бою Фьюри и Нганну

Португальский футболист Криштиану Роналду снялся в промо-ролике, приуроченном к боксёрскому поединку тяжеловеса Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

В видеоролике Роналду появляется в привычной для себя комнате для пресс-конференций, где журналист спрашивает его: «Сможет ли Нганну победить Фьюри?», на что португальский форвард отказывается отвечать и просит перейти к следующему вопросу.

10-раундовый боксёрский поединок состоится 28 октября 2023 в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср», представляющий саудовскую столицу, с начала 2023 года. Перед этим Криштиану играл за английский «Манчестер Юнайтед».

Тайсон Фьюри в предстоящем бою не будет рисковать своими титулами, так как их встреча с Нганну носит коммерческий характер. Однако WBC подготовила специальный пояс для их поединка.