Чимаев показал актуальную физическую форму перед боем с Костой

Непобедимый боец UFC Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал несколько фото с тренировок. В настоящий момент Хамзат продолжает подготовку к поединку с бразильцем Пауло Костой. Этот бой пройдёт в ночь с 21 на 22 октября мск на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в последнем бою, который состоялся в сентябре прошлого года, Чимаев встречался с американцем Кевином Холландом. Хамзат добыл победу с помощью удушающего приёма уже в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: