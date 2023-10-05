Стало известно, с кем может сразиться победитель боя Усик — Фьюри

Международная боксёрская федерация (IBF) направила письмо командам британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика, в котором говорится, что победитель их боя за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе должен будет провести защиту с обязательным претендентом Филиппом Хрговичем. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный журналист и инсайдер Майк Коппингер.

В случае, если Фьюри и Усик решат провести матч-реванш (как оговорено в их контракте), титул IBF не будет стоять на кону. Тогда Хргович встретится со следующим доступным претендентом на вакантный титул IBF. На данный момент это Энтони Джошуа.

Точной даты боя Александра и Тайсона пока нет, но ранее сообщалось, что он может состояться в декабре этого года или в январе 2024 года.

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