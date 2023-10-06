Хамзат Чимаев: у меня образования нет. Драки, вспыльчивость – меня этому научила улица

Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что научился дракам и вспыльчивости на улице.

«У меня нет образования. Драки, вспыльчивость – меня всему этому научила улица. Брат тоже на улице вырос и всегда говорил: «Разборка есть – бей первым». Отец много работал, ни на одной из моих тренировок не был – знал, что я сам во всём разберусь.

Но если я проигрывал, то он ругал меня, иногда даже бил. Хотел, чтобы я вырос достойным человеком», – сказал Чимаев в видео, опубликованном на YouTube-канале комика Нурлана Сабурова.

В настоящий момент Хамзат продолжает подготовку к поединку с бразильцем Пауло Костой. Этот бой пройдёт в ночь с 21 на 22 октября мск на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

В своём предыдущем бою, который состоялся в сентябре прошлого года, Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом.