Хамзат Чимаев — об отце: я на него похож, он однажды чуть не выбросил учителя из окна

Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев рассказал об отношениях со своим отцом.

«Сейчас у меня есть деньги, помогаю маме и остальным родственникам. Но никто из них меня не мучает – дай это, дай то.

Я до сих пор не знаю, чем занимается отец. Я для него ребёнок, это другой уровень уважения. Я на него похож – друзья отца рассказывали, что он на улице часто дрался, вспыльчивый был. Однажды чуть не выбросил учителя из окна», – сказал Чимаев в видео, опубликованном на YouTube-канале комика Нурлана Сабурова.

В настоящий момент Хамзат продолжает подготовку к поединку с бразильцем Пауло Костой. Этот бой пройдёт в ночь с 21 на 22 октября мск на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

В своём последнем бою, который состоялся в сентябре прошлого года, Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом.