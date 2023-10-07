Менеджер Чжилэя: хотели драться с Фьюри или Усиком, но ждём Джошуа и Уайлдера

Терри Лэйн, менеджер китайского боксёра-тяжеловеса Чжана Чжилэя, сообщил, что в их планах провести поединок против одного из британцев, Энтони Джошуа или Деонтея Уайлдера. Изначально китайский боксёр проявлял желание встретиться с Тайсоном Фьюри или Александром Усиком.

«Не хочу разглашать многого, но вполне возможно провести бой в Нью-Йорке или в Лас-Вегасе в феврале. Возможно, что-то произойдёт и раньше, но мы сейчас на планах В и С, потому что нашим планом А был Усик или Фьюри, но сейчас они связаны. Проще говоря, нам нужны Джошуа и Уайлдер. Думаю, эти парни тоже хотят сразиться. Так что хорошо, если мы подерёмся с одним из них.

Чжилэй хочет громких имён, он не хочет лёгких поединков. Он хочет, чтобы громкие имена тоже проявляли интерес. Таков он, его личность. Он не хочет лёгких побед и простоев. Как все мы знаем, он немного в возрасте. Он не хочет длительных подготовок и тому подобного», — сказал Лэйн в интервью YouTube-каналу GFunky Boxing.

Напомним, в 2023 году Чжилэй провёл два поединка против британца Джо Джойса. Оба боя закончились победами китайца техническим нокаутом.