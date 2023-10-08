Брайс Митчелл рассказал, как убил олениху голыми руками

Эпатажный американский боец UFC Брайс Митчелл, выступающий в полулёгкой весовой категории, рассказал невероятную историю о походе на охоту, на которой ему удалось задушить оленя голыми руками.

«Так произошло. Не самая большая самка оленя, но определённо не самая маленькая. Я охотился с арбалетом с приклеенным прицелом. Думаю, пока я добирался до леса, изолента ослабла, я выстрелил и промахнулся. Без шуток, всё потому что мой прицел был просто приклеен.

Я засёк олениху примерно на два с половиной часа. Она уснула, а я выстрелил и промахнулся. Я просто спустился к оленихе, встал и решил, что постараюсь справить лишь руками. Я подождал, пока она крепко уснёт, тихонько подошёл к ней и подумал: «Чёрт возьми, я реально собираюсь сделать это».

Прежде чем провести удушающий приём, я написал своему тренеру и попросил его помочь. Я завёл мою левую руку и начал душить её до смерти», — сказал Митчелл на подкасте для Youtube-канала Kanpai Media.

На счету Брайса Митчелла восемь поединков в UFC, единственное поражение – Илие Топурии в конце 2022 года. На свой последний победный бой против Дэна Иге Митчелл вышел с Библией в руках и объявил войну сатане.