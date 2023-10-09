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Пауло Коста — перед боем с Чимаевым: три недели назад мне сделали операцию

Пауло Коста — перед боем с Чимаевым: три недели назад мне сделали операцию
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста рассказал, что в ходе подготовки к поединку с Хамзатом Чимаевым получил травму и перенёс операцию.

«Насколько ты силён? Ты никогда по-настоящему не узнаешь, пока не пройдёшь испытание огнём жизни. Мне сделали операцию три недели назад. Но я знаю, насколько силён, и продолжаю совершенствоваться и преодолевать себя. Это меня не останавливает, и я продолжаю заниматься своими делами — спарринги и всё остальное. Я очень благословен, боги предоставили мне исключительные условия и окружили меня великими людьми», — написал Коста в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Пауло Косты

Фото: Из личного архива Пауло Косты

Фото: Из личного архива Пауло Косты

Напомним, поединок между Чимаевым и Костой состоится 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:

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