Беленький оценил решение судей в бою Усика и Дюбуа

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький поделился мнением о бое британца Даниэля Дюбуа с украинцем Александром Усиком. По его итогам Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар в область пояса, после чего тот рухнул на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал, что удар был вне рамок правил.

«Давайте зададим вопрос. Был удар ниже пояса? Был. Значит, все действия судьи – абсолютно правильные. С какой стороны ни посмотри, удар, хоть и немного, был ниже пояса. Всё. Есть буква закона. Приводили другие примеры. Приводили Ковалёва и Уорда. Там американец ударил ниже пояса. Так что, если один раз против Ковалёва поступили абсолютно нечестно, против других нужно работать точно так же? Я так не считаю», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке: