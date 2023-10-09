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Усман Нурмагомедов: победа в Гран-при Bellator станет лишь началом

Усман Нурмагомедов: победа в Гран-при Bellator станет лишь началом
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Действующий чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов высказался о выходе в финал Гран-при организации о возможной победе в турнире.

Напомним, в минувшие выходные на Bellator 300 Нурмагомедов победил единогласным судейским решением американского экс-чемпиона Брента Примуса, сохранив идеальный рекорд.

«Мне предстоит добиться гораздо большего даже в том случае, если я выиграю Гран-при. Для меня это не станет концом – это лишь начало.

Кто станет соперником по финалу? Это не имеет значения. Я не могу выбирать. У парней будет бой, пусть дерутся. В финале нас будет ждать вершина», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Во втором полуфинале россиянин Александр Шаблий сразится с бразильцем Патрики Фрейре, поединок станет частью турнира Bellator 301, который состоится 18 ноября в Иллинойсе (США).

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