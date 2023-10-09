Сехудо назвал слабость Косты перед его боем с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американский ветеран Генри Сехудо высказался о предстоящем бое между средневесами Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой, который состоится 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Если говорить о тактике, то Коста со всеми дерётся одинаково. Я считаю, что это самое важное. Вы знаете, чего ожидать. Но он любит рисковать, и это может сыграть ему на руку. Он опасен. Он полагается на силу в своих руках, и если у него будет шанс уронить соперника, он это сделает.

Я пытаюсь вспомнить бои, где он дрался бы иначе. Это редкость. Пауло дерётся так, как дерётся. Если и есть какой-то аспект, где ему нужна помощь, то это тактика», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.