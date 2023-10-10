«Лучше бы этого не было». Александр Беленький резко высказался о боях возрастных боксёров

Один из ведущих российских экспертов в мире бокса Александр Беленький высказался о поединках бойцов, завершивших профессиональную карьеру.

«Вообще не понимаю, как Тактаров мог проводить этот бой, надеясь на что-то другое. Он же не был ударным бойцом. Поединок получился ровно таким, как я и ожидал. Я сразу предположил, что они уйдут в партер. Думал, что Тактаров не будет драться. И бой получился именно таким, каким он и должен был получиться.

Я шапочно знаком с Емельяненко. Он очень хороший человек. Но в качестве места, в котором можно дожить свой спортивный век – бокс не годится. Какие-то спортсмены могут продлить свой век с помощью бокса. Но это не годится. Если Емельяненко встретится с сильным тяжеловесом, мы же понимаем, что это будет. И всё это оставляет негативный отпечаток на боксе. Лучше бы этого не было», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.