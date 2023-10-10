Беленький: у российского бокса один хороший лидер — Умар Кремлёв

Один из ведущих российских экспертов в мире бокса Александр Беленький высказался о текущем состоянии отечественного спорта.

«Неважно дело в российском боксе, неважно. И там я сказал, что у российского бокса один хороший лидер – Умар Кремлёв. Если при нём наши боксёры не смогут вылезти, они не смогут сделать этого никогда. Сейчас уровень довольно средний.

А Умар – очень большой человек. Он абсолютно не боится идти против системы. Но есть объективные факторы. И как он против них пойдёт, как их обыграет? И я очень надеюсь, что он это сделает», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.