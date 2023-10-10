Коста раскрыл подробности травмы, полученной перед боем с Чимаевым

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста поделился подробностями о травме, которую получил в ходе подготовки к поединку с Хамзатом Чимаевым. Ранее Коста заявлял, что повреждение произошло три недели назад. Бразильцу пришлось перенести операцию.

«Я прилетел в Абу-Даби за месяц до боя. Решил специально прибыть заранее. Я не приехал, чтобы шутить. Я приехал побеждать. Я получил эту травму ещё в Бразилии. Тогда я понятия не имел, что меня ожидает. За две недели до поездки мне наложили швы. Но когда я прибыл сюда и начал тренировочный процесс, что-то пошло не так. Я обратился к доктору и узнал, что мне нужна операция, поскольку в ране есть стафилококковая инфекция. Последствия могли оказаться очень серьёзными. Снимать повязку пока нельзя. Здесь наложено десять швов. После того как мне снимут швы, у меня будет две недели на тренировки. И это здорово. Мне хватит. Я в хорошей форме», — сказал Коста на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Бой между Чимаевым и Костой состоится 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC: