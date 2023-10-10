Пауло Коста: Чимаев не хочет боя со мной

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста высказался о предстоящем поединке с Хамзатом Чимаевым. Он состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я хочу бой с ним и давно преследую этого парня. Он не хочет этого боя. Но я не дам ему уйти. Я уверен, что одержу победу. В моём арсенале есть всё для этого. У него большая голова и длинные руки. Он ничего не сможет мне сделать. Я смогу защититься против его первого тейкдауна и нокаутирую его. Я действительно хочу этого боя. Да, сейчас у меня швы, но это не проблема. Он долго избегал меня. Теперь я здесь, чтобы победить его», — сказал Коста на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто: