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Травмированный Коста назвал условие для отмены боя с Чимаевым

Травмированный Коста назвал условие для отмены боя с Чимаевым
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста рассказал, в каком случае может сорваться его поединок с Хамзатом Чимаевым. Бой должен пройти 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Ранее Коста заявил, что три недели назад получил травму руки. Бразильцу пришлось перенести операцию.

«Поединок не состоится, это если врачи вытащат меня силком из клетки. Это единственный вариант, потому что я пришёл драться и верю, что одержу победу», — сказал Коста на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

В общей сложности на счету Косты 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он 14 раз побеждал (11 раз нокаутом), а в двух терпел поражения.

В активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:

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