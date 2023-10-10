Обвинивший российских бойцов в обмане Бобби Грин попал в топ-15 легковесов UFC

Американский промоушен UFC обновил рейтинги своих бойцов. Изменения произошли после турнира UFC Fight Night 229, который состоялся в ночь с 7 на 8 октября мск. Американец Бобби Грин, который нокаутировал соотечественника Гранта Доусона, вошёл в топ-15 бойцов, выступающих в лёгкой весовой категории. Сейчас Грин занимает 13-е место. Доусон, в свою очередь, опустился сразу на пять позиций и теперь 15-й.

Бойцы Рафаэль дос Аньос, Джалин Тёрнер и Ренато Мойкано улучшили положение в рейтинге легковесов на одну позицию. Теперь они занимают 10-е, 11-е и 12-е места соответственно.

Напомним, недавно Грин обвинил Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева и некоторых других россиян (не назвав их) в жульничестве и возможном применении допинга.

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