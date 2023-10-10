Владимир Хрюнов рассказал, что должен делать Оливейра, чтобы иметь шансы в бою с Махачевым

Известный спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о предстоящем поединке российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева и представителя Бразилии Чарльза Оливейры. Он состоится на турнире UFC 294 21 октября. Спортивное шоу пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).

«UFC — хорошо выстроенный бизнес на поводу интереса зрителей. Раз они обсуждают, хотят увидеть, им дают этот реванш. Это не Олимпиада, они могут и десять поединков этих бойцов провести. В коммерческом проекте всё возможно.

Махачев — суперзвезда, бои которого хотят увидеть миллионы. Желаю ему победы в этом поединке. Есть ли шансы у Оливейры? Если ему изменить подготовку, то не будет отставать. Надо поменять тактические действия, проводить поединок в другом темпе, ритме. В UFC — возможно всё. Какие-то шансы у него есть», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

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